 

У посольства РФ в Берлине произошло задымление

11.09.2020, 19:48, Новости дня

К комплексу зданий российского посольства в Берлине подъехали шесть пожарных машин. Полиция сообщила, что поступил сигнал о задымлении.

«Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания», – сообщила РИА «Новости» очевидец происшествия.

На данный момент дыма и огня не наблюдается, но в воздухе есть запах горения. Спасатели подождали у подъезда посольства представителей посольства, которые разрешили вход.

Представитель дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с пожарными и полицией, заявил, что произошла «ложная тревога».

У здания осталась одна пожарная машина.

В 2017 году российское консульство в Сан-Франциско решили оштрафовать за черный дым из трубы здания. Дым наблюдался за день того, как от дипломатов из РФ потребовали освободить здание.



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