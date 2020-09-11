Ученые узнали, как нужно пить, чтобы заработать деменцию

11.09.2020, 19:47, Разное



4

минуты

Люди, которые напиваются до потери сознания, в будущем намного чаще страдают от деменции. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

Алкоголь и деменция тесно связаны

Связь алкоголя и деменции давно известна и хорошо задокументирована, злоупотребление алкоголем – одна из «мишеней» профилактики этой болезни. Ранее было показано, что алкоголь приводит к атрофии некоторых отделов мозга, вызывает воспаление в центральной нервной системе, может быть причиной депрессии и эпилепсии. Все перечисленные проблемы могут вносить в клад в развитие слабоумия.

Что даст отказ от алкоголя не алкоголику

Что может немедленно получить «практически здоровый» человек, попытавшись завязать с алкоголем.

Читать статью

Влияние алкоголя может быть и опосредованным. Деменция может возникать как следствие общих заболеваний, вызванных алкоголем: сахарного диабета, гипертонии, болезней сердца, печени и почек.

Ученые хотят лучше знать, как связана деменция с количеством потребляемого алкоголя среди обычных людей: которые периодически выпивают, но не считаются алкоголиками. Ранее уже высказывалась гипотеза, что этот риск зависит от дозы: больше пьешь – выше риск. Но эти предположения не дают ответы на все вопросы.

Даже малопьющие люди могут повредить мозг алкоголем

Не секрет, что даже умеренное употребление алкоголя может перемежаться единичными очень сильными злоупотреблениями, которые сопровождаются тяжелой реакцией со стороны нервной системы, включая потерю сознания. То есть, малопьющий человек периодически может напиваться «до чертиков» и даже сильнее. Связь этих потерь сознания с деменцией ранее была изучена плохо.

«Употребление больших количеств алкоголя в короткий срок может приводить к нейротоксическим уровням алкоголя в крови. Но редкие экстремальные злоупотребления не всегда отражаются на среднем количестве выпиваемого», – объясняет группа исследователей под руководством профессора Мики Кивимаки (Mika Kivimaki) из Университетского колледжа Лондона.

На фоне как умеренного, так и высокого уровня потребления алкоголя могут случаться эпизоды его исключительного токсического действия на центральную нервную систему. Важный признак таких эпизодов – потеря сознания.

Что узнали ученые

Ученые собрали данные из семи исследований, проведенных ранее, всего они включали более 130 тысяч участников. Примерно 96 тысяч из них сообщили, что им довелось напиваться до полной «отключки», у 10 тысяч это случалось в течение последнего года.

Потеря сознания из-за употребления алкоголя было связано с удвоением риска развития деменции в последующей жизни, независимо от среднего уровня потребления выпивки. Когда ученые оценили показатели людей, которые пьют умеренно, они обнаружили, что риск деменции в два раза выше у тех, кто напивался до «полной отключки» в течение последнего года.

При сравнении риска деменции среди умеренно и сильно пьющих людей, напивающихся до потери сознания, оказалось, что у сильно пьющих этот риск выше в 1,2 раза. Умеренно выпивающими ученые считали людей, который позволяют себе не более 14 стандартных порций в неделю (одна стандартная порция – эквивалент 10 мл чистого спирта). При этом у всех напивавшихся до потери сознания удваивался общий риск деменции, деменции с ранним началом, деменции с поздним началом, болезни Альцгеймера. Эти выводы распространялись как на мужчин, так и на женщин, на молодых и пожилых участников.