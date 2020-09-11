Мнение: “Россия не должна поддерживать Лукашенко”

11.09.2020, 19:38, Разное

На фоне утвержденной на 14 сентября встречи Путина и Лукашенко, которая пройдет в Сочи, на Западе продолжает активизироваться дипломатическая возня.

В Вашингтоне и Брюсселе резонно полагают, что после неудачной попытки свержения Лукашенко 9-12 августа и ухудшения отношений Белоруссии со странами НАТО, Лукашенко будет склонен уступить России как минимум по части интеграционных вопросов, в качестве платы за поддержку в трудные августовские дни.

Так как Запад понимает, что если просто тупо давить на Лукашенко, это будет на руку Москве, США и ЕС пытаются действовать более хитро. С одной стороны, в качестве кнута выступают санкции против окружения Лукашенко и угроза секторальных санкций против белорусской экономики. Это достаточно типичный инструмент атлантической политики, который редко когда дает конкретные политические результаты. В загашнике держат Хуаниту Тихановскую в качестве пока еще не утвержденного "свободным миром" президента.

С другой стороны, самого Лукашенко в санкционный список не включили (плюс есть еще объективные трудности с Кипром, который отказывается утверждать санкции против Белоруссии, пока ЕС не примет санкции против Турции, которая ворует "греческие территориальные воды"), а Тихановскую так масштабно президентом и не признали.

Кроме того, от Лукашенко требуют мягкого ухода через некоторое время с помощью "свободных и демократических выборов" (отсюда и предложения от оппозиции "провести свободные, честные выборы с европейскими наблюдателями через 6 месяцев – де-факто соглашаясь с тем, что Лукашенко остается президентом), где Запад будет стремиться привести к власти своего кандидата (не обязательно Тихановскую, так как на ней скоро клейма негде ставить будет). Сюда же можно отнести предложения ввести безвиз для жителей Белоруссии (чтобы оппозиционерам было удобнее драпать в Польшу и Литву).

Но так как роль России в белорусских делах велика и самоочевидна, попутно путем увещеваний и угроз, Вашингтон и Брюссель пытаются добиться от России невмешательства в белорусские дела и отказа от поддержки Лукашенко, так как без этого невозможно организовать передачу власти прозападной марионетке. Отсюда и призывы прекратить поддержку режима Лукашенко, начать переговор с "демократической оппозицией" (читай, клоунами из Координационного Совета оппозиции) и способствовать "мирному демократическому переходу", который с точки зрения Запада будет способствовать уходу Белоруссии с российской орбиты.

Такая коллизия оставляет для Лукашенко еще немного места для маневра и с высокой долей вероятности, Батька как обычно будет лавировать (в этом вопросе он мастер ,как никак он этим уже 26 лет занимается – Кучма и Янукович ему в этом вопрос и в подметки не годятся), но в текущих реалиях ему очевидно придется пойти на уступки по ряду вопросов, хотя там, где это будет возможно, он наверняка упрется, отсюда и актуализация ультра-пророссийской риторики и позиционирование Лукашенко как главного борца с беломайданом в Белоруссии в частности и одного из главных борцов с майданами в целом. Тема эта выигрышная, особенно для российских реалий, так что не приходится говорить ,что в Сочи Лукашенко поедет совсем уж с пустыми руками, тем более, что и в Москве понимают, что если слишком сильно выкручивать Батьке руки, он может и взбрыкнуть.

Относительно переговоров в Сочи уже анонсировано, что чего-то конкретного подписывать не будут. Как представляется, речь будет идти о принципиальных договоренностях относительно перспектив Союзного Государства и политических перспективах самого Лукашенко после инаугурации.

Представляется, что Кремль будет вполне комплиментарно оценивать идею Конституционной Реформы и последующих новых выборов в Белоруссии, особенно если это будет идти в связи с углублением интеграции в рамках Союзного Государства, где у Лукашенко всегда есть опция уйти на одну из главных должностей в Союзном Государстве, обеспечив "авторитарный переход" власти к кандидату (даже через выборы), который устроит и Лукашенко и Кремль. Но судя по текущим заявлениям, Лукашенко пока рассматривает Конституционную реформу как нечто необходимое, но не обязательное вот прямо сейчас. Торг будет идти об объемах экономической и политической поддержки со стороны России и реальном запуске надгосударственных механизмов, которые начнут превращать Союзное Государство из виртуального конструкта в нечто реальное. Чего собственно и опасается Запад, так как если Россия использует беломайдан в своих интересах и форсирует интеграционные протесты, то получится что все деньги брошенные на свержение Лукашенко были потрачены не просто зря, а в российских интересах. Поэтому и увещевания и угроз в адрес России – мол, прекратите, нам не нравится то, что вы делаете.

Относительно "прекращения поддержки России", то это на текущем этапе уже маловероятно, за исключением, если Лукашенко совсем не пойдет на уступки и попутно начнет снова заигрывать с Западом. В этом случае, утеря поддержки Москвы для Лукашенко может оказаться критической, в первую очередь с точки зрения лояльности белорусских чиновников и силовиков. Впрочем, учитывая плотное вовлечение российских государственных медиа в поддержку Лукашенко и борьбу против беломайдана, не говоря уже о других мерах направленных на стабилизацию режима Лукашенко, я склонен считать, что после некоторого торга, общий язык будет найден и обе стороны получат желаемое. Россия получит более тесную интеграцию, а Лукашенко политические и экономические гарантии на ближайшие годы.

14 сентября будет своеобразная точка бифуркации, даже если не все договоренности будут обнародованы. От того, о чем договорятся Путин и Лукашенко, зависит дальнейший вектор российско-белорусских отношений и серьезно зависит политическое будущее самого Батьки.