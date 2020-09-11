 

Мнение: Выставка графики «Райские яблоки»

11.09.2020, 19:29, Разное

В московской Библиотеке имени М.А. Волошина, хорошо известной и как музейно-выставочное пространство, посвященное культурам Востока, открылась персональная выставка Елизаветы Надеждиной «Райские яблоки».

Описание выставки гласит: "В обновленном пространстве главного выставочного зала – ожившие мифы Востока, священные птицы, сжимающие в когтях плоды мирового древа, образы японской мифологии, удивительные, пронизанные шаманским духом портреты (именно так, портреты) животных, которые скорее выглядят как древние тотемные знаки, и, конечно, самые разные образы, в которых женственность играет от взглядов древних богинь до эпизодов жизни наших современниц.


Съемка: библиотека Волошина

Техника работ Елизаветы – выпускницы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Абрамцевского художественного училища – смешанная. Это графика, очень сложная, в которой пастель, масляный карандаш и тушь часто сочетаются с соусом, акрилом, мелом, неожиданными пигментами, типа чая или кофе.

Объединяет их то, что выполнены они почти ювелирно и когда первое впечатление об образа, запечатленного в работе, проходит и можно посмотреть на детали – они поражают как тонкостью проработки деталей, так и очень аккуратным, осторожным балансом, с которым в, кажется на первый взгляд монохромной работе появляется цвет.

Среди особенно удачных работ – «Опиум» – птица с женским лицом, обезумевшим взглядом, который полон ужаса и светится над полупрозрачной вуалью; ее руки-лапы словно надломлены, и она уже с трудом сидит на стеблях мака, несущего смерть.


Птиц из легенд разных народов у Елизаветы вообще много; все они – разные по настроению и по решению образа. Однако общее у них то, что зритель словно врывается в работы, и то иномирное, что скрывается в них, смотрит на нарушителя, пронзительным или испуганным взглядом показывая незримую грань между пространствами – нашим и тем, в котором живут древние предания".

Вот еще сканы из пресс-релиза:


Выставка открыта до 15 октября, вход свободный, но лучше позвонить в Библиотеку и уточнить, не проходит ли в выбранное вами время в зале какая-нибудь лекция по искусству, которых в «Волошинке» традиционно много.

Источник: Шакко



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