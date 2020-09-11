Мнение: Когда цены на нефть вырастут, кто поставляет нефтепродукты в США и есть ли предел лицемерию

11.09.2020, 19:25, Разное

1. На фоне очередного падения цен на нефть, идущего в последние пару недель, снова засуетились всепропальщики. Читая их, можно понять, что нефть обесценилась окончательно, что скоро нефть будет вообще никому не нужна, и что скоро Россия потеряет свою долю рынка.

Реальность несколько отличается от сладких мечт противников России.

Нефти в недрах планеты больше не становится, добывать нефть всё сложнее, и потому нефть постепенно становится всё более дефицитным ресурсом. Сколько-нибудь быстрый переход на другие источники энергии невозможен, к тому же нефть используется не только как топливо, но и как сырьё для производства множества продуктов.

Ситуативное снижение цен ведёт к снижению инвестиций в добычу и в освоение новых месторождений. Производство нефти падает, и дефицит нефти становится всё острее. Рано или поздно пружина сожмётся до упора, после чего цены на нефть взлетят в небеса.

В Минэнерго России к текущей ситуации относятся спокойно и готовятся к наращиванию доли на рынке:

https://lenta.ru/news/2020/09/08/leadership/

Россия замахнулась на мировое лидерство в нефтяной отрасли. Достичь его станет возможно из-за последствий пандемии коронавируса, считает министр энергетики Александр Новак. Свои соображения он изложил в материале для журнала «Энергетическая политика», выдержки из которого приводит ТАСС.

«Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и для других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями», — пишет министр.

По итогам 2020 года капитальные инвестиции нефтяников по всему миру сократятся на 170 миллиардов долларов. В ближайшем будущем это может привести к выпадению добычи в объеме пяти миллионов баррелей в сутки.

2. Американцы мешают Евросоюзу покупать российские углеводороды, но сами при этом вовсю тарятся нефтепродуктами в России:

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/08/839109-ssha-nefteproduktov

Экспорт нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, мазута, нафты, газойлей и др.) из России в США по итогам текущего года может вырасти к 2019-му на 25% до 175 млн барр. в физическом выражении и в 1,5 раза до $6 млрд – в стоимостном. Такой прогноз дали «Ведомостям» аналитики Vygon Consulting. Во втором полугодии Россия нарастит экспорт нефтепродуктов на 20–30%, считают эксперты. В то же время экспорт нефти по итогам года может снизиться в 1,7 раза до 28 млн барр. и на четверть в деньгах – до $1,5 млрд, подсчитали в Vygon Consulting.

По данным Управления энергетической информации минэнерго США (EIA), в июне 2020 г. Россия оказалась на четвертом месте в списке основных поставщиков сырой нефти и нефтепродуктов в США после Канады, Мексики и Саудовской Аравии.

3. Лицемерие США порою замечают даже в самих США:

https://lenta.ru/news/2020/09/08/zapret/

Американская сторона готовится ввести санкции в отношении ряда европейских компаний, связанных с трубопроводом «Северный поток-2», являясь при этом одним из крупнейших импортеров российской нефти. Такая позиция лицемерна, власти страны должны ввести запрет на покупку российского сырья, призывает американское издание The National Interest.

В первой половине этого года Россия продала США 9,3 миллиона тонн нефти — самое большое количество за последние 16 лет. Издание считает неправильным платить Москве, когда существуют другие источники получения сырья. Кроме того, США не стоит ссориться с Германией, уверены эксперты.

Немцы видят танкеры, которые доставляют российскую нефть в Техас и Луизиану, тогда как американские законодатели пытаются помешать завершению строительства трубопровода.

Какие-либо действия американцев себе в ущерб в данном случае маловероятны. США продолжают носить свой грязный и дырявый костюм мирового гегемона, а потери от их геополитических игр несут подчинённые вассалы, вроде Германии.

Это типичная психология ковбоев, которые вчера ещё крутили хвосты буффало и с улюлюканьем размахивали лассо. Имидж ничто, экономия всё.