 

Фонд госимущества выставит на аукцион 16 предприятий, входящих в состав “Укрспирта”

11.09.2020, 19:20, Новости дня

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начинает приватизацию предприятий спиртовой отрасли. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба фонда.

На первом этапе приватизации спиртовой отрасли будут выставлены на аукционы 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия “Укрспирт”.

“До последнего времени государственная монополия на производство спирта в Европе оставалась только в Украине и Беларуси. К счастью, мы избавляемся от монополии и наконец открываем путь к прозрачному, честному, конкурентному рынку спирта”, – сказал заместитель председателя ФГИУ Тарас Елейко.

Первый аукцион будет объявлен на следующей неделе.

“На заводы ГП “Укрспирт” высокий спрос инвесторов внутри страны – зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Также есть заинтересованные покупатели из-за рубежа. Единственные, кто полностью не допущен к аукционам, – представители страны-агрессора”, – подчеркнул Елейко.

По его словам, приватизация предприятий приведет к развитию разных направлений в перерабатывающей аграрной отрасли. Успешная приватизация означает развитие производства, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и рост бюджетных поступлений.

“Все предприятия, которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые функционируют”, – подчеркнули в ФГИ.

1 июля вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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