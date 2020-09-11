 

Изнасилование в Кагарлыке. В ГБР сообщили, что материалы расследования скоро передадут в суд

11.09.2020, 19:20, Новости дня

Материалы дела об изнасиловании свидетельницы в Кагарлыкском отделении полиции в ближайшее время планируют передать в суд. Об этом и.о. директора Госбюро расследований (ГБР) Александр Соколов заявил в интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 11 сентября. 

Он отметил, что сотрудники ГБР во время расследования “установили еще несколько эпизодов, связанных с теми же и другими фигурантами, которые причастны к пыткам людей”.

“Дело было продлено не потому, что как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. В этом деле назначено более 57 экспертиз, около 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз. Думаю, что в ближайшее время направим дело в суд”, – добавил он. 

25 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.

10 августа стало известно, что по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 25 полицейских. Пятерых из них уволили со службы в полиции, еще шестерых – с занимаемых должностей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Трамп собирается атаковать Байдена в выступлении на съезде республиканцев

27.06 / Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

01.08 / Дегтярев начал рабочую поездку по северным районам Хабаровского края

22.07 / Большинство американцев считают США расистскими

06.08 / Лукашенко о Дебальцево: Я говорю Шойгу: “Сергей, не кажется, что далеко зашли?” – “Кажется. Надо с этим кончать”

19.08 / Газпром начал засекречивать работы по «Северному потоку – 2»

15.08 / Угрозы, оскорбления и побои — водители автобусов во Франции привыкли быть жертвами безнаказанного насилия

29.07 / Конец жёсткой экономии в ЕС, бойкот Китаю и пустые города — будущее после пандемии

24.07 / Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером

07.08 / В РФ отказались от идеи запрета б/у запчастей на авто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска