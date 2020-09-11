На москвичку в квартире рухнул потолок вместе со строителем

11.09.2020, 19:08, Новости дня

В квартире москвички обрушился потолок вместе с рабочим, который делал ремонт в помещении выше. Девушка опубликовала в Сети кадры после обрушения.

Инцидент произошел в квартире на Печатниковом переулке, передает 360.

На четвертом этаже ремонтом занимался рабочий, девушка отдыхала у себя в квартире. Часть перекрытий рухнула вниз, вместе с рабочим.

Москвичка пояснила, что просто лежала на диване, и увидела, как на нее летят куски бетона и люстра.

«Это моя комната. Я лежала тут и на меня все это рухнуло», – сказала она.

В ролике запечатлены крупные части перекрытий, которые упали на пол третьего этажа, они продавили диван, на котором лежала девушка.

Отмечается, что пострадали и девушка и строитель, у москвички зафиксировано сотрясение мозга.

На данный момент в доме проходят восстановительные работы, сообщил собеседник РИА «Новости».

«Пострадавших нет, госпитализация не потребовалась, сейчас ведутся восстановительные работы», – сказал источник.

В 2018 году в ТРЦ «Европа» в Калининграде обвалился декоративный потолок. В здании проходил ремонт, в результате ЧП никто не пострадал.