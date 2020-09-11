67 лет Рамсеса II

11.09.2020, 18:55, Разное

Фараон Сети I и его наследник

Рамсес II — один из двух фараонов, прославившихся военной победой. Тутмос III вошел в историю после сражения при Мегиддо и походов в Сирию, Рамсес — после битвы при Кадеше и мирного договора с вековым противником Египта. Таков был итог 67-летнего правления фараона.

Бог Амон и Сети: рельеф в храме Сети в Абидосе. (Wikimedia.Commons)

Рамсес II — третий в 19-й династии. Ее основателем был вельможа Парамессу, возвышенный фараоном Хоремхебом. Парамессу занимал при нем такое же положение, какое когда-то сам Хоремхеб при Тутанхамоне. В частности, он командовал гарнизоном крепости Силе, которая была ключевым пунктом между Дельтой и Палестиной. Парамессу получил титул заместителя фараона.

Род Парамессу происходил из северного города Авариса, который раньше был столицей захватчиков-гиксосов. В этом регионе почитали бога Сета, а сами Рамессиды считали его своим предком.

Хоремхеб умер около 1295 года до н. э., и Парамессу унаследовал трон под именем Рамсеса. С него ведет отсчет новая династия, хотя сами Рамессиды считали основателем династии Хоремхеба.

Рамсес I был немолод, когда унаследовал трон, поэтому правил только около года. Его сын Сети получил пост командования крепостью Силе, а также ряд военных и жреческих должностей, в том числе верховного жреца Сета.

После смерти Рамсеса Сети I стал новым фараоном. Он продолжал религиозную реставрацию, начатую Тутанхамоном и Хоремхебом. Восстанавливались соскобленные при Эхнатоне изображения Амона. Сети развернул строительство в основных храмовых центрах Египта. Одним из последних проектов был храм Сета в Аварисе.

По приказу фараона для строительства были вновь открыты старые карьеры и шахты. Сети совершил несколько походов в Нубию, чтобы обезопасить южные границы и увести в Египет пленных. Фараон воевал и в Палестине против кочевников шасу и хеттов. Сети смог захватить Кадеш (который скоро снова был потерян) и сделать государство Амурру союзником.

Скорее всего, его сын Рамсес родился еще в правление Хоремхеба, когда его дед и отец были просто высокопоставленными чиновниками. По примеру Хоремхеба Рамсес II подчеркивал, а не скрывал этот факт.

Еще при жизни отца Рамсес II стал его соправителем. Свидетельство об этом сохранилось в его надписи в храме Сети в Аварисе. В ней фараон рассказывает, как Сети приказал короновать его.

Кубанская стела в Нубии, текст которой прославляет Рамсеса, не называет его соправителем отца, но говорит о его влиянии при дворе. Автор стелы пишет, что будущему правителю докладывали о делах Верхнего и Нижнего Египта, когда он был ребенком.

На изображениях времен Сети Рамсес стоит рядом с ним как наследник и соправитель: они рядом на рельефе в храме Абидоса, а на рельефе храма около Фив Рамсес изображен принимающим корону от богов в присутствии своего отца.

Битва при Кадеше: войны Рамсеса с хеттами

Хеттское царство было соперником Египта. Попытка союза между государствами была предпринята вскоре после смерти Тутанхамона, когда хеттами правил Суппилулиума. Из-за убийства сына последнего усилия не увенчались успехом.

Египет и Хеттское царство. (Wikimedia.Commons)

Сети I умер около 1279 года до н. э., и Рамсес II стал править единолично. В четвертый год своего правления Рамсес совершил первый поход в Сирию. Ему удалось вновь сделать своим союзником отпавшее царство Амурру. Царь хеттов Муваталлис вновь отвоевал Амурру, и через год Рамсес вновь повел войска на восток. Кульминацией похода стала битва при Кадеше.

Рассказ о битве был выбит по приказу фараона на стенах храмов царства. Он сохранился в храмах Абидоса, Карнака, Луксора, Абу Симбела, храма самого фараона Рамессеума. Сохранилась также Поэма Пентаура, посвященная сражению. Пентаур — не автор поэмы, а писец, на папирусе которого сохранился ее текст.

Рамсес остановился к западу от Кадеша с частью своей армии. Кочевники шасу обманули фараона, сказав, что хетты далеко. В результате Рамсес оказался перед хеттской армией с частью сил. Битва началась с атаки хеттских колесниц. Четыре отряда египетской армии были слишком далеко, чтобы сразу вступить в бой.

Рамсес в битве при Кадеше. (Wikimedia.Commons)

Рамсесу удалось сдерживать атаки хеттов до подхода остальных своих отрядов. Исход боя остался нерешенным, но Рамсес смог спасти армию в ходе боя, который начался в крайне тяжелых для него условиях. Стороны заключили перемирие, и Муваталли позволил Рамсесу и его войсками уйти от Кадеша. Кадеш и Амурру так и не вернулись под власть Рамсеса.

На 16-м году правления Рамсеса II в Хеттском царстве начались смуты. Сын Мурсили II Мурсили III был свергнут дядей, ставшим царем под именем Хаттусили III. Он пощадил племянника, отправив его в ссылку. Мурсили попытался вернуть трон с помощью Ассирии, но потерпел поражение и бежал в Египет.

Хаттусили потребовал выдать племянника. Рамсес отказался, и царства оказались на грани войны. В этот момент на хеттов начала наступление Ассирия, войска которой захватили вассальное государство хеттов Митанни (Ханигальбат). В этих условиях на 21-м году правления Рамсеса II Египет и Хеттское царство заключили мирный договор.

Рамсес окончательно признавал утрату контроля над Амурру и Кадешем. Мирный договор способствовал возобновлению торговли между Египтом и Ближним Востоком и позволял фараону сосредоточиться на обороне западных границ. Мирный договор продолжал действовать через 13 лет, на 34-м году правления Рамсеса.

Египет при Рамсесе

На западной границе Рамсес построил сеть крепостей для защиты Дельты от набегов ливийцев. Как предшественники, Рамсес руководил программой строительства храмов. Кроме новых храмов в Карнаке по приказу фараона был воздвигнут храм Осириса в Абидосе. По всему Египту строились храмы в честь фараона и возводились его статуи. По приказу Рамсеса также украшали более ранние постройки, в частности, появившиеся при 18-й династии. Иногда статуи Рамсеса делали из монументов его предшественников. В частности, такая участь постигла статуи Аменхотепа III. Восемь скальных храмов Рамсеса возвели в Нубии с привлечением для строительства местных племен.

Статуя Рамсеса. (Wikimedia.Commons)

На севере Рамсес расширил город Аварис и сделал его одной из своих резиденций под именем «Дом Рамсеса». Город находился на пересечении торговых путей и недалеко от пограничной крепости Силе. В Аварисе были сильны иноземные религиозные культы — Баала, Астарты, Решефа. Здесь жило много чужеземцев, некоторые из которых занимали важные посты, находившиеся вне традиционной бюрократической иерархии Египта. После заключения мира с Хеттским царством в Аварисе поселились хеттские оружейники, присланные обучить египетских мастеров новым технологиям изготовления оружия, в частности, хеттских щитов.

Долгое правление фараона в Египте отмечали праздником Хеб-сед. Рамсес отпраздновал его на 30-м году правления. За первым праздником последовало еще 13 — сначала фараон отмечал Хеб-сед с интервалами в несколько лет, затем праздник стал ежегодным.

Как другие фараоны, Рамсес был обожествлен. Это произошло примерно на 8-й год его правления — тогда упоминается статуя «Рамсес-бог». Подобные монументы возводились перед входами во все великие храмы страны. Внутри храмов появлялись изображения Рамсеса в виде одного из богов.

Семья Рамсеса

Когда Рамсес был молод, у него был гарем и две жены — Нефертари и Иситнофрет. Первая из них была его главной женой до своей смерти около 25-го года его правления. После этого титул перешел к Иситнофрет, которая, вероятно, умерла незадолго до прибытия хеттской царевны. Также титул великой супруги фараона носили 4 дочери Рамсеса. У фараона было около 40 дочерей, но только 4 удостоились титула. Хеттская царевна была седьмой женщиной, удостоившейся этого титула.

Царевич Хаэмуас. (Wikimedia.Commons)

Сын Рамсеса и Иситнофрет Хаэмуас никогда не был фараоном, но вошел в историю как «первый египтолог». Хотя в молодости он сопровождал отца в походах, война не стала его призванием. Хаэмуас стал верховным жрецом бога Птаха в Мемфисе и верховным жрецом Мемфиса. В древности он получил славу мудреца и мага.

Среди сыновей Рамсеса Хаэмуас оставил больше всего памятников. Некоторые его записи включали ученые тексты. Сын фараона интересовался прошлым своей страны и приказал восстановить некоторые пирамиды и храмы Древнего Царства, а также возобновил культы древних фараонов. Его собственные рельефы подражали стилю рельефов Древнего Царства.

На восстановленных строениях по его приказу повторно выбивались имена похороненных людей, а также имена Хаэмуаса и Рамсеса. Сын фараона писал, что он по своему желанию решил обновить запись. В частности, это было сделано с пирамидой Униса. В ходе раскопок была найдена, например, статуя царевича Каваба, сына Хеопса. Хаэмуас приказал поместить ее в храм Мемфиса.

Как верховный жрец Птаха Хаэмуас дважды руководил погребением священного быка Аписа и приказал построить для этого подземную усыпальницу Серапеон, которую использовали тысячу лет после него. Верховный жрец ездил по стране, объявляя о начале праздника Хеб-сед. Начало этого праздника традиционно провозглашали в Мемфисе. Хаэмуас умер раньше своего отца и никогда не был фараоном.

После смерти Хаэмуас стал фольклорным героем. Истории о нем были популярны еще в эпоху Птолемеев и Рима. В частности, древнему царевичу-жрецу приписывали умение понимать язык птиц и зверей.

Рамсес II умер на 67-м году правления. Он пережил 12 своих сыновей. Трон унаследовал четвертый сын Рамсеса и Иситнофрет Мернептах, который тоже был уже немолод. Вскоре династия Сети и Рамсеса угасла. После этого пришла эпоха XX династии и ее величайшего фараона — Рамсеса III.