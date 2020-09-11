 

Американцы представили складной дрон Ghost 4 для автономной разведки

11.09.2020, 18:53, Новости дня

Новый разведывательный бепилотный летательный аппарат представила компания Anduril (США). Как сообщает разработчик, дрон Ghost 4 способен самостоятельно вести разведку местности и сообщать оператору всю полученную в результате наблюдения информацию.

Беспилотный аппарат относится к вертолетному типу. То есть он способен зависать на одном месте для более внимательного изучения участка.

Также, по словам представителей компании Anduril, можно одновременно подключить к одному серверу сразу несколько таких беспилотников. В этом случае можно получать комплексную информацию. Их главной задачей, например, может стать поиск того или иного объекта. В этом случае аппараты дадут сигнал при его обнаружении.



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