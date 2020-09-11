 

США призвали Россию убедить Лукашенко “уступить воле народа”

11.09.2020, 18:43, Разное

Волнения в республике начались после 9 августа. Многие граждане остались недовольны тем, что победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко. Они вышли на улицы с требованием его немедленной отставки. В ряде городов акции протеста жестко подавлялись силовиками.

По мнению властей США, такие меры неприемлемы в современном обществе. Стивен Биган попросил Россию передать сигнал Белоруссии. Президент Владимир Путин должен убедить своего белорусского коллегу в том, чтобы он послушал народ и отказался от своей должности.

Первый замгоссекретаря выразил надежду, что Россия проявит такую же обеспокоенность относительно происходящего в республике, как и многие европейские государства. “Надеюсь, что Путин поднимает вопрос относительно несправедливого задержания стольких белорусов”, – сказал Биган.

Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко отдали голос 80,01% граждан. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10,12% жителей республики. Против всех кандидатов проголосовали 4,59% человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Сен 2020 в 10:06 PDT

Оппоненты президента заявили, что результаты были сфальсифицированы. В середине августа Светлана Тихановская сообщила о формировании Координационного совета оппозиции, куда вошли наиболее известные и авторитетные граждане.



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