Мнение: Слишком большая грудь приковала к инвалидному креслу

11.09.2020, 18:35, Разное

Не всегда большие сиськи – это круто

26-летняя англичанка утверждает, что слишком большая натуральная грудь приковала ее к инвалидному креслу.

Природа немного переборщила и одарила девушку 11 размером бюста. (Для сравнения – у Памелы Андерсон в лучшие годы был 5-6 размер) Как оказалось, это отравляет ей жизнь. Огромная нагрузка на позвоночник ежедневно причиняет жуткие боли. У неё искривление шеи, а недавно ещё и диагностировали волчанку.

Она уже перенесла три серьёзные операции, в том числе удаление межпозвоночного диска. Сейчас ей приходится передвигаться с помощью инвалидного кресла и костылей.

Теперь англичанка собирает деньги на операцию.

«Я правда считаю, что уменьшение груди кардинально изменит мою жизнь, — признается она. — Операция избавит меня от боли. Думаю, каждая грудь весит около 13 килограммов».

Кто-то собирает деньги на силиконовые импланты. А кто-то мечтает уменьшить грудь размеров на 8.