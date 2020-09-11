 

Мнение: Слишком большая грудь приковала к инвалидному креслу

11.09.2020, 18:35, Разное

Не всегда большие сиськи – это круто

26-летняя англичанка утверждает, что слишком большая натуральная грудь приковала ее к инвалидному креслу.

Природа немного переборщила и одарила девушку 11 размером бюста. (Для сравнения – у Памелы Андерсон в лучшие годы был 5-6 размер) Как оказалось, это отравляет ей жизнь. Огромная нагрузка на позвоночник ежедневно причиняет жуткие боли. У неё искривление шеи, а недавно ещё и диагностировали волчанку.

Она уже перенесла три серьёзные операции, в том числе удаление межпозвоночного диска. Сейчас ей приходится передвигаться с помощью инвалидного кресла и костылей.

Теперь англичанка собирает деньги на операцию.

«Я правда считаю, что уменьшение груди кардинально изменит мою жизнь, — признается она. — Операция избавит меня от боли. Думаю, каждая грудь весит около 13 килограммов».

Кто-то собирает деньги на силиконовые импланты. А кто-то мечтает уменьшить грудь размеров на 8.

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Низкое потребление овощей и фруктов связали с развитием тревожных расстройств

10.08 / DWN сообщила, что Россия превратит Северный морской путь в транзитный коридор

13.07 / Financial Post: Канадская налоговая служба (CRA) ужесточит проверки владельцев недвижимости в США

15.07 / Мнение: УДК “Боном Ричард” горит уже 3-й день

01.08 / Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

12.08 / Мнение: Вертикаль и границы

10.09 / Мнение: Почему не погиб Навальный

23.07 / Надежда Ангарская избавилась от лишнего веса и передала марафон похудения поклонницам

31.07 / Почему Малайзия перешла на сторону России в деле сбитого МН17?

28.07 / Московские суды арестовали больше десяти участников драк между армянами и азербайджанцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска