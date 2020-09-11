Любовь к солнцу: нездоровая зависимость, заложенная в генах?

11.09.2020, 18:30, Разное



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Одни люди любят находиться под солнечными лучами больше, чем другие. Даже зная о рисках для здоровья, которые несет ультрафиолетовое излучение, они буквально ищут место под солнцем. Ученые нашли новое объяснение этому феномену в генах. Их исследование опубликовано в Journal of Investigative Dermatology

Предмет вопроса

Желание людей подставляться солнцу в первую очередь интересует врачей конкретного профиля – дерматологов. Как известно, длительное облучение ультрафиолетом увеличивает риск развития рака кожи. Осведомленность о пагубном воздействии растет, люди все чаще прибегают к защите от солнца. Но повлиять на любовь к солнечным лучам очень сложно, поэтому ее решили сравнить с зависимостью.

Что сделали ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона детально изучили информацию о 2500 парах близнецов, которая хранится в специальном банке данных TwinsUK. Эта информация включала в себя их поведение в отношении поиска солнечных мест, а также генетическую информацию. Оказалось, что идентичные (однояйцовые) близнецы обычно одинаково любят (или не любят) солнце. Аналогичное поведение неидентичных близнецов могло отличаться.

В дополнение авторы исследования проанализировали аналогичные данные еще о 260 тысячах людей, собранные из различных источников. Обнаружилось, что существуют гены, связанные с «солнцеискательным» поведением. Выяснилось, что в отдельных случаях это те же гены, что отвечают за различные виды зависимости (алкогольной, наркотической), рискованное поведение и большое количество сексуальных партнеров.

Какие выводы?

Ученые предполагают, что пристрастие к загару, в том числе, в солярии, может быть более существенной проблемой, чем считалось – из-за связи с генетическими факторами.

«Очевидно, что мы видим людей с нездоровым поведением по отношению к солнцу, которые полностью понимают это. Они будут продолжать излишне подставляться солнцу, даже зная о факторах риска», – сказала доктор Вероника Батейл (Veronique Bataille).

«Важно, чтобы люди понимали, что существует такая предрасположенность, поскольку это поможет понять им свое поведение и потенциальный вред действия солнца», – отметил старший автор исследования доктор Марио Фалчи (Mario Falchi).