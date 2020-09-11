 

Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства

11.09.2020, 18:23, Разное

Накануне своего визита в Москву Лукашенко делает как никогда громкие заявления о союзе России и Белоруссии. На этой неделе состоялось расширенное интервью белорусского лидера российским СМИ. По его мнению, объединение России с Белоруссией в 90-х и начале нулевых не состоялось по одной причине.

Оказывается, россияне испугались, что президентом этого самого единого государства станет Лукашенко, ведь кроме него было некому. Поэтому, по мнению Батьки, все тогда и провалилось. Об этом в своей статье на Life пишет журналист Михаил Шахназаров.

“То есть господин Лукашенко непрозрачно так намекнул: “Был у вас, дорогие партнеры, шанс встать на правильный путь развития, но вы им не воспользовались”, – пишет автор.

14 сентября Александр Лукашенко прилетит на консультацию к российскому коллеге Владимиру Путину. Стороны обсудят торгово-экономические вопросы, среди которых долги Белоруссии, цены на энергоресурсы. Ну и конечно главной темой должна стать интеграция двух стран.

3 сентября российский премьер Михаил Мишустин летал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. В тот раз белорусский лидер уверил, что на встрече с Путиным он расставит все точки над “i” в вопросе отношений двух стран.



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