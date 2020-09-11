Поддерживая Лукашенко, Россия может настроить против себя белорусов – Госдепартамент США

11.09.2020, 18:00, Новости дня

Руководству России не следует поддерживать действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, против которого в его стране протестуют граждане. Такое мнение выразил 11 сентября журналистам заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, сообщает Reuters.

Он считает, что такая поддержка может настроить против России граждан Беларуси. Сейчас белорусы не имеют претензий к РФ, отметил американский дипломат.

Биган подчеркнул, что именно на Москву полагается Лукашенко, пытаясь сохранить власть после проведения президентских выборов.

Замгоссекретаря США выразил надежду, что российские власти выразят обеспокоенность из-за жестокого подавления протестов в Беларуси и дадут понять Лукашенко, что “правитель должен уступить”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После начала протестов президент РФ Владимир Путин и Лукашенко созванивались как минимум шесть раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике.

29 августа Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что признает его легитимность, 30-го – поздравил белорусского лидера с днем рождения.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека не признал результаты выборов президента Беларуси и потребовал провести повторные, прозрачные выборы под наблюдением международных наблюдателей.