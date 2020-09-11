В Киеве после сообщения о минировании закрыли две станции метро

11.09.2020, 18:00, Новости дня

В Киеве после сообщения о минировании закрыли станции метро “Крещатик” и “Площадь Льва Толстого”. Об этом 11 сентября в Facebook сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

О минировании станций по телефону сообщил неизвестный, после чего их закрыли на вход и выход. Также закрыты пересадки с этих станций на другие ветки метро.

“Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки”, – говорится в сообщении.

Увага! Станцію «Хрещатик» + пересадку і станцію «Площа Льва Толстого» + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов… Posted by КП "Київський метрополітен" on Reede, 11. September 2020