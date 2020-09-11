Ученые обнаружили гены, вызывающие “солнечную зависимость”

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11.09.2020, 17:53, Разное

Ученые в Королевском колледже Лондона провели масштабное исследование, позволившее обнаружить гены, способные вызывать “солнечную зависимость”. Это было установлено после генетического анализа более 260 тысяч участников, сообщается в издании Journal of Investigative Dermatology.
Специалисты предположили, что пристрастие к загару под солнцем может быть генетическим. Исследователям удалось выявить пять генов, отвечающих за функции головного мозга, зависимости, а также поведенческие характеристики. Для обнаружения генетической предрасположенности к “солнечным ваннам” эксперты решили проанализировать ДНК свыше четверти миллиона людей.

Результаты проведенной работы должны учитываться во время разработки кампаний, предназначенных для информирования общественности о развитии рака кожи и его причинах. По словам старшего автора исследования, доктора Марио Фальки, полученные выводы усложняют борьбу медиков с чрезмерным увлечением загарами на солнце или в солярии, так как эта зависимость связана с генетическими факторами. Людям необходимо знать об этом, чтобы они более внимательно относились к пребыванию на солнце, помня, к каким проблемам с кожей может привести воздействие ультрафиолетовых лучей.



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