Ученые из США выяснили, что темпы старения можно определить по хромосомам

11.09.2020, 17:53, Разное

Ученые, представляющие Калифорнийский университет в Чикаго (США), попытались выяснить, как можно определить темпы старения по хромосомам других тканей в организме. Для исследования они проанализировали свыше 6 тысяч образцов тканей, полученных от около тысячи участников, информирует издание Science.

Каждая клетка тела содержит хромосомы с генетическим кодом. На их концах располагаются теломеры, представляющие собой ДНК-участки, не кодирующие никаких признаков и защищающие от повреждения главную часть ДНК в процессе деления клеток. Принимающие участие в клеточном делении ферменты являются недоступными для теломер, поэтому последние становятся короче после каждого деления. Ученые полагают, что сокращение теломер имеет непосредственную связь с биологическим старением организма.

Исследователи проводили изучение длины теломер, чтобы понять, как они связаны с преждевременным старением, на хромосомах, которые были извлечены из клеток слюны и крови. Они впервые узнали, могут ли теломеры укорачиваться с возрастом в хромосомах тканей головного мозга, почек, легких, кожи. С помощью анализа более 6000 данных 23 типов тканей, которые были получены благодаря базе биологического материала Genotype-Tissue Expression (GTEx), удалось установить несколько статистически значимых различий в разных хромосомах. Старение теломер в 15 типах тканей проходило одинаково. По словам Кэтрин Деманелис, возглавляющей работу, этих данных достаточно, чтобы понять, кто быстрее подвержен преждевременному старению.

Результаты показали, что у азиатов и европейцев теломеры короче, по сравнению с афроамериканцами. У некурящих теломеры длиннее, чем у курильщиков. Женщины имеют короткие теломеры, отметили специалисты.