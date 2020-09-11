 

Ученые из США выяснили, что темпы старения можно определить по хромосомам

11.09.2020, 17:53, Разное

Ученые, представляющие Калифорнийский университет в Чикаго (США), попытались выяснить, как можно определить темпы старения по хромосомам других тканей в организме. Для исследования они проанализировали свыше 6 тысяч образцов тканей, полученных от около тысячи участников, информирует издание Science.
Каждая клетка тела содержит хромосомы с генетическим кодом. На их концах располагаются теломеры, представляющие собой ДНК-участки, не кодирующие никаких признаков и защищающие от повреждения главную часть ДНК в процессе деления клеток. Принимающие участие в клеточном делении ферменты являются недоступными для теломер, поэтому последние становятся короче после каждого деления. Ученые полагают, что сокращение теломер имеет непосредственную связь с биологическим старением организма.

Исследователи проводили изучение длины теломер, чтобы понять, как они связаны с преждевременным старением, на хромосомах, которые были извлечены из клеток слюны и крови. Они впервые узнали, могут ли теломеры укорачиваться с возрастом в хромосомах тканей головного мозга, почек, легких, кожи. С помощью анализа более 6000 данных 23 типов тканей, которые были получены благодаря базе биологического материала Genotype-Tissue Expression (GTEx), удалось установить несколько статистически значимых различий в разных хромосомах. Старение теломер в 15 типах тканей проходило одинаково. По словам Кэтрин Деманелис, возглавляющей работу, этих данных достаточно, чтобы понять, кто быстрее подвержен преждевременному старению.

Результаты показали, что у азиатов и европейцев теломеры короче, по сравнению с афроамериканцами. У некурящих теломеры длиннее, чем у курильщиков. Женщины имеют короткие теломеры, отметили специалисты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Вместе добьемся освобождения коллег

28.07 / Ученые предупредили о приближении большого астероида к Земле

24.06 / Камера влетела в дуло танка во время Парада Победы в Москве

11.09 / Мнение: Публикация статей в Википедии за 500 000 гривен

09.07 / Ахеджакова вспомнила опасения мамы Ефремова, что ее сына посадят в тюрьму

09.07 / Личное: Ощущаю себя плюсом

13.07 / Дистанционная психотерапия при депрессиях оказалась не хуже личных визитов к врачу

07.08 / Володин напомнил о достижениях Союзного государства России и Белоруссии

10.09 / Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам

03.07 / «Обнуление» на разлив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска