ЦИК: партии племянника Путина грозит ликвидация из-за невыполнения требований законодательства

11.09.2020, 17:50, Разное

Партия Романа Путина «Народ против коррупции» не выполнила требования законодательства о выборах и по закону «О политических партиях» подлежит ликвидации, сообщил «Коммерсанту» член ЦИКа Евгений Шевченко.

Политической партии грозит ликвидация, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Для того чтобы не допустить этого, партия может выполнить одно из пяти следующих условий: кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы на выборах президента, на выборах в Госдуму, на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов или на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

В ЦИК заявили, что партия племянника Путина «Народ против коррупции» не выполнила этих условий, и сообщили, что информацию о партии Романа Путина ЦИК уже направил в Минюст по его запросу. Однако Верховный суд по искам Минюста рассмотрит вопрос о ликвидации партии только после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму, добавил член ЦИКа.

Сам Роман Путин заявил, что сейчас идет юридическое оформление решения съезда о назначении его председателем, а юристы партии «находятся в постоянном диалоге с представителями ЦИКа и Министерства юстиции». По его словам, партия «оперативно» вышла на муниципальные выборы.

Напомним, Роман Путин —бизнесмен и экс-сотрудник ФСБ — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Роман Путин сообщал, что собирается создать собственную партию на базе движения «Люди дела» для участия в выборах в Госдуму. Однако в июне он решил вступить в партию «Народ против коррупции», а уже в июле был избран ее лидером.

На сайте «Народа против коррупции» говорится, что партия создана для того, чтобы «законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции» и сделать Россию «сильным, динамично развивающимся государством».

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