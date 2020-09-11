Российским оппозиционерам будут принудительно выдавать украинское гражданство

11.09.2020, 17:47, Разное

Федеральная миграционная служба начнёт выдачу паспортов гражданина Украины участникам оппозиционных движений с 15 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Сразу после выдачи документов ведомство сможет инициировать процесс депортации иностранцев на родину.

По словам представителя ведомства Андрея Столыпина, примерно 1,5% россиян в частных беседах и в соцсетях заявляют о своей принадлежности к политическим украинцам. Существовавшие ранее механизмы не позволяли этим гражданам реализовать своё право на выбор гражданства, что и было исправлено распоряжением главы ФСИН. Теперь срок выдачи украинского паспорта будет составлять 14 суток, задержанные во время митингов активисты смогут получить документы по окончании их срока заключения.

«Глупо заставлять политических украинцев страдать от наличия у них ненавистного российского гражданства. Они сами заявили о своём желании получить паспорт соседней страны, их никто за язык не тянул. Бланков паспортов у нас достаточно, а из ЛНР и ДНР регулярно завозятся новые. Вся процедура, включая транспортировку до границы, будет для оппозиционеров бесплатной. После этого даже самые отчаянные протестующие не смогут обвинить нас в коррупции», — сказал Столыпин.