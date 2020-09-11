 

Компания Kia наладит сборку автомобилей в Узбекистане

11.09.2020, 17:35, Новости дня

Известная марка Kia анонсировала старт новой производственной площадки на территории Узбекистана.

Вместе с тем самым приближенным заводом в стране является предприятие, которое расположено в Джизаке. Представители бренда Kia анонсировали, что первоначально здесь начнут выпускать кроссоверы Seltos, а также более улучшенный седан под названием K5. Старт производственной площадки состоится уже в ноябре текущего года.

Кроме того, руководство марки пока не называет последующие рынки, куда будут поставляться машины, собранные в Узбекистане. Вместе с тем ежегодный объем производства может достигать 25 тысяч автомобилей. В дальнейшем планируется существенно увеличивать данный показатель с учетом актуального спроса на южнокорейскую технику.



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