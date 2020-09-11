 

Бренд Cadillac представил обновленные седаны CT4 и CT5

11.09.2020, 17:35, Новости дня

Американский автопроизводитель Cadillac объявил особенности новых версий седанов Cadillac CT4 и CT5.

Вместе с тем в салоне установили цифровую приборную панель с дисплеями на 12 дюймов. В свою очередь, оценить преимущество доработанных моделей седанов возможно пока в комплектациях Premium Luxury, Sport и V-Series. Отмечается обновление мультимедийного комплекса, поддерживающего Android Auto и Apple CarPlay. Разработчики существенно повысили уровень безопасности в автомобиле.

С учетом примененной технологии Buckle to Drive станет невозможным тронуться с места, так как устанавливается блокировка движения при отсутствии пристегнутого ремня безопасности. Остальные параметры моделей пока не называются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Тихановская: Наш план – организация честных и прозрачных выборов

02.08 / Наемники ЧВК “Вагнер” заявляли, что собирались осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле – глава Следкома Беларуси

23.07 / Республиканцы в Сенате готовят новый пакет помощи в связи с коронавирусом

24.07 / Число заболевших коронавирусом в США превысило 4 млн человек

02.07 / В США продолжили публиковать спекуляции на тему «сговора» РФ с талибами

10.07 / Вашингтон запретил национальному авиаперевозчику Пакистана летать в США

06.08 / Захарова указала на недоказанность вины задержанных в Белоруссии россиян

27.06 / Макрон анонсировал визит в Россию

17.08 / Россиянка, у которой в Италии отобрали детей, вернулась с ними на родину

23.07 / Рогозин поделился планами на затопление МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска