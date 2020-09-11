Бренд Cadillac представил обновленные седаны CT4 и CT5

11.09.2020, 17:35, Новости дня

Американский автопроизводитель Cadillac объявил особенности новых версий седанов Cadillac CT4 и CT5.

Вместе с тем в салоне установили цифровую приборную панель с дисплеями на 12 дюймов. В свою очередь, оценить преимущество доработанных моделей седанов возможно пока в комплектациях Premium Luxury, Sport и V-Series. Отмечается обновление мультимедийного комплекса, поддерживающего Android Auto и Apple CarPlay. Разработчики существенно повысили уровень безопасности в автомобиле.

С учетом примененной технологии Buckle to Drive станет невозможным тронуться с места, так как устанавливается блокировка движения при отсутствии пристегнутого ремня безопасности. Остальные параметры моделей пока не называются.