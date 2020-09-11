Поле боя будущего — американские военные тестируют потенциал роботов-собак

11.09.2020, 17:23, Новости дня

Военно-воздушные силы США применили собак-роботов на учениях, которые стали одним из крупнейших военных экспериментов в сфере высоких технологий, передаёт CNN. В рамках учений роботы проводили разведку местности на предмет наличия угроз, прежде чем самолёт покинут военные.



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В начале сентября в ходе учений военно-воздушные силы США задействовали экспериментальных собак-роботов, пишет CNN.

По данным телеканала, они были использованы в одном из крупнейших военных экспериментов в сфере высоких технологий. В учениях, прошедших с 31 августа по 3 сентября, приняли участие все подразделения вооружённых сил США.

Роботов сбросили с борта военно-транспортного самолёта C-130, чтобы они проводили разведку местности на предмет наличия угроз, прежде чем самолёт покинут американские военные. Они были задействованы на военно-воздушной базе Неллис в Неваде.

Согласно заявлению ВВС США, «электронные собаки» — лишь одно из звеньев Усовершенствованной системы управления боевыми действиями. Система использует искусственный интеллект и быструю аналитику данных для обнаружения и противодействия угрозам, связанным с американскими активами в космосе, а также атаками на территорию США с применением ракет или других средств поражения.



Роботы, получившие название Vision 60 UGV, или «автономные беспилотные наземные транспортные средства», произведены компанией Ghost Robotics из Филадельфии.

Помощник секретаря ВВС Соединённых Штатов по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению Уилл Ропер отметил, что во время сражений будущего военные могут столкнуться с «головокружительным массивом информации». Для оценки этой информации, по его словам, им придётся полагаться на синтез данных, «выполняемый за наносекунды» для эффективного ведения боя.

Ропер отметил, что оценка данных обладает не меньшим значением, чем реактивное топливо или спутники, и «является ключом к войне следующего поколения», пишет CNN.