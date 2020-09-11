 

Ученые забили тревогу о всемирном потопе после изучения водорослей

11.09.2020, 17:23, Разное

Международная группа ученых изучила останки древнего планктона, сохранившиеся на дне морей. С их помощью специалисты хотели получить информацию о температуре на планете в разные эпохи ее существования.

Для этого они собирали данные о содержании в атмосфере углекислого газа. Выяснилось, что в настоящее время климат на планете необычайно жаркий по сравнению с прошлым. При этом температура стремительно растет из-за парникового эффекта. Исследователи заявили, что если это не остановить, к 2150 году на Земле станет настолько жарко, что ледники на полюсах планеты будут очень быстро таять. Уровень мирового океана поднимется до такой степени, что большая часть суши окажется под водой, сообщает “Царьград”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Мария Кожевникова о смерти Бориса Клюева: «Он никогда не кричал о своей болезни»

05.08 / В китайских летописях нашли свидетельства появления НЛО

06.08 / 5 секретов здорового образа жизни Ребел Уилсон: как актрисе удалось похудеть почти на 20 килограммов

14.08 / Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей

30.06 / Мнение: Символы

03.07 / Лидером рейтинга лучших фильмов в современной истории стала «Матрица»

25.07 / Мнение: Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

03.08 / История об инопланетянине Ауссо, который похитил охотника

15.07 / Эван Шпигель рассказал об отношениях Миранды Керр с Орландо Блумом: “Он желанный и частый гость в нашем доме”

16.07 / Ученые назвали причину отсутствия иммунной реакции на раковые клетки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска