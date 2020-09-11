Тимати отреагировал смайликом на сообщение Решетовой о разрыве их отношений

11.09.2020, 17:17, Разное

Несколько часов назад Анастасия Решетова пояснила о разрыве отношений с Тимати. Реакция звездного рэпера на пост бывшей возлюбленной в виде смайлика удивила фанатов.

Сообщение Анастасии Решетовой о расставании с Тимати стало шоком для многочисленных поклонников пары. В публикации, которая появилась в Instagram-аккаунте модели, сказано, что 2020 год стал тяжелой проверкой на прочность их отношений, и они ее провалили. Отныне они не являются единым целым и не живут вместе. Звезда назвала 6 проведенных вместе лет прекрасными. В это время они были не только лучшими друзьями, но и любовниками, и партнерами. Между ними было много прекрасного, отношения отличались большим количеством прекрасных и эмоциональных моментов, но в жизни нет ничего вечного.

Решетова отметила, что к разрыву не причастны посторонние люди. Она верит, что они смогут превратить свой союз в идеальный родительский тандем ради сына Ратмира. Знаменитость поблагодарила возлюбленного за то, что он помог ей стать такой, какая она есть, и пообещала воспитать их совместного в любви к своему отцу.



Изображение взято с: instagram @volkonskaya.reshetova

Одним из первых на пост Анастасии Решетовой отреагировал сам Тимати, правда, очень скромно, поставив в ленте комментариев смайлик в виде сердечка. Реакция рэпера не осталась без внимания подписчиков. Они пишут, что артист относится к отношениям с женщинами несерьезно и еще пожалеет о принятом решении. В аккаунте Тимати никаких сообщений по этому поводу нет.