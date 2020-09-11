Прибывших из-за рубежа граждан РФ обязали сдавать ПЦР-тесты в 3-х дневный срок

11.09.2020, 17:14, Разное



1

минута

Как сообщили в оперштабе Москвы, с начала августа более 100 тысяч москвичей побывали в зарубежных странах, при этом около 1% путешественников не внесли результаты ПЦР-теста в установленный срок в специальную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг

«Сейчас Управление Роспотребнадзора ведет административное производство в отношении 942 граждан, направлено 578 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 364 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Административные материалы направлены в районные суды», – отметили в оперштабе.

Невыполнение этих требований грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей в соответствии с с ч.2 ст.6.3 «Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий» КоАП РФ. А если эти действия принесут вред здоровью другого человека, сумма взыскания увеличится от 150 до 300 тысяч рублей.

Первый штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение этих правил получил житель Зеленогорска (Санкт-Петербург). При этом в ведомстве не уточняется, могут ли сделать граждане ПЦР-тест бесплатно или же они должны это сделать за свой счет.