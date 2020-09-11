Путин обсудил с СБ РФ подготовку к визиту Лукашенко

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11.09.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ подготовку к визиту белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наряду с тематикой защиты населения РФ от техногенных аварий, по которой доклад сделал приглашенный на совещание глава МЧС Евгений Зиничев, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня. <…> Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию», – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-служба Кремля сообщила, что на встрече президентов планируется обсудить перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – уточнили в Кремле.

Ранее Кремль подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам его встречи с Путиным не планируется. Также Кремль называл темы переговоров российского и белорусского лидеров.



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