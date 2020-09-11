Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры
11.09.2020, 17:08, Новости дня
Правительство РФ изменило наименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь РФ на Минцифры России, информирует пресс-служба правительства.
«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ официально закреплено сокращенное название Минцифры. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении пресс-службы.
Постановлением также внесены изменения, касающиеся электронной подписи. Согласно этим изменениям, Минцифры устанавливает правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон (уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей – прим. ВЗГЛЯД.); требования к порядку реализации функций удостоверяющих центров, установленных законом "Об электронной подписи" по согласованию с ФСБ РФ.
Также Минцифры устанавливает по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА.
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