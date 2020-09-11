Кандидаты ЛДПР, СР и КПРФ в Новосибирске открестились от участия в «Умном голосовании»

11.09.2020, 16:48, Новости дня

Поддержанные «Умным голосованием» блогера Алексея Навального кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ в Новосибирске заявили, что не участвуют в этом проекте.

«Так называемая «Коалиция 2020» в преддверии единого дня голосования без моего согласия внесла мою кандидатуру в список для «Умного голосования». <…> Я публично обращаюсь к идеологам так называемой «Коалиции 2020» и требую убрать мою кандидатуру из списка «Умного голосования», – сообщил депутат гордумы Новосибирска от ЛДПР Евгений Лебедев в ролике, опубликованном во «ВКонтакте».

Глава новосибирского отделения «Справедливой России» в беседе с «Сибкрай.ru» Анатолий Кубанов заявил, что слухи о планах партии объединиться для противостояния «Единой России» не соответствуют действительности.

«Справедливая Россия» ведет самостоятельную, острую, атакующую, выборную кампанию. Концепт «человек против системы, человек важнее системы, человек изменить систему» – исключительно авторский продукт нашей партии», – подчеркнул он.

«Юные боссы политики на другом полюсе тоже не брали нас в расчет, поэтому никаких переговоров с ними нет. А с учетом того, что я организатор Антимайдана, то думаю, что и желания такого не возникало у навальнистов», – добавил Кубанов.

Зампред Заксобрания Новосибирской области, секретарь регионального обкома КПРФ Владимир Карпов также опроверг возможность участия кандидатов от партии в «Умном голосовании».

«Известная «Коалиция 2020» включила в так называемый список «Умного голосования», если брать по Законодательному собранию, из 28 депутатов-одномандатников от компартии в ЗСО 16 человек», – сообщил Карпов.

По его словам, в реготделении партии решили, что каждый кандидат отдельно не будет обращаться с тем, чтобы из этого списка его вывели.

«От бюро областного комитета КПРФ делаем заявление о том, что кандидаты от КПРФ не могут быть включены в список «Умное голосование», поскольку «Коалиция 2020» оголтело нападает на нашего лидера, коммуниста Анатолия Евгеньевича Локтя, старается принизить роль реготделения КПРФ», – сказал Карпов.

Также один из кандидатов в депутаты от КПРФ в Новосибирске Вадим Агеенко в своем Facebook заявил, что «такая поддержка от «Коалиции 2020» не нужна».

Ранее сообщалось, что среди участников «Умного голосования» в Калужской и Орловской областях оказались фигуранты уголовных дел и участники сект.