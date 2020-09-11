 

Эксперт объяснил, чем Лукашенко расплатится с Путиным за поддержку

11.09.2020, 16:43, Разное

Долгие годы Лукашенко удавалось выторговывать у России экономические преференции в обмен на обещания. Предстоящий визит белорусского лидера окончательно сломает эту парадигму – теперь за поддержку восточного соседа придется платить, и обещаниями Минск больше не отделается, считает Иноземцев.

Эксперт поразмышлял, что может потребовать Кремль за поддержку Лукашенко. Иноземцев напомнил, что в Москве намекали на подписание документов об углубленной интеграции и введении единой валюты.

Однако реализация таких договоренностей потребует много времени. Его у белорусского лидера нет, написал Иноземцев в своей колонке в журнале “Сноб”.

Более реалистичен вариант, при котором Кремль выразит интерес к белорусским промышленным активам, считает Иноземцев. Республика обладает серьезным индустриальным потенциалом: два нефтеперерабатывающих завода в Мозыре и Новополоцке, автозаводы в Минске и Жодино, предприятие “Беларуськалий”, заводы сельскохозяйственного машиностроения и другие.

“Российские власти попытаются систематизировать претензии на те белорусские активы, которые могут быть более ценными в случае краха режима, чем пресловутые нефтяные поля в Венесуэле”, – полагает эксперт.

Ранее политолог Павел Усов предположил, что во время визита Лукашенко в Москву Кремль может потребовать от него подписать дорожные карты об интеграции. Одна из них предусматривает формирование наднациональных государственных органов. В таком случае республика утратит большую часть своего суверенитета.

Если раньше Александр Лукашенко мог долго торговаться и набивать себе цену, то теперь пространство для маневра у белорусского лидера сузилось. В республике продолжаются массовые протесты, президент растерял общественную поддержку.

Если Владимир Путин предложит белорусскому коллеге подписать дорожные карты, тот вряд ли сможет отказаться, считает Усов. Кроме того, Россия по-прежнему заинтересована в размещении военной базы в республике, напомнил эксперт. Вероятно, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече двух президентов в Москве.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Александра Урсуляк о том, как сохранять спокойствие и двигаться вперед

11.08 / Президент Литвы забеспокоился за Тихановскую

27.06 / Полину Гагарину заподозрили в романе с музыкантом ChinKong

26.07 / Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий

24.08 / В «особых» отношениях между Китаем и Россией появляются трещины

04.09 / Интеллектуальная лошадь – Личное мнение

28.06 / Крутой вспомнил прослушивание с юной Алсу: Очень искренне спела

17.07 / В США выросла смертность от передозировки наркотиков

12.07 / В Tesla заметно снизили стоимость электрического кроссовера Model Y

30.06 / Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска