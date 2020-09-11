НАБУ пытается оправдаться перед обществом за провал дела “Роттердам плюс” – адвокат

11.09.2020, 16:40, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины организовало медиа-кампанию, чтобы снять из себя вину за многолетний обман общества в отношении формулы “Роттердам плюс”. Об этом заявила в Facebook адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

“В 2020 году детективы НАБУ “продолжают совершать сношение” с уголовным делом, которое изначально выглядело как труп, а спустя 3,5 года после попыток вдохнуть в него жизнь даже САП признала дело бездоказательным и закрыла”, – отметила адвокат.

По ее словам, детективы НАБУ публично заявляют о своем несогласии с решением прокуратуры о закрытии дела, тем самым пытаясь сохранить свою репутацию в глазах общества. Для этих целей была развернута целая кампания в СМИ.

“Они идут в медиа и рассказывают, что пациент скорее жив, чем мертв. Находят целых 2,5 часа для общения, передают материалы досудебного расследования. Мне, как адвокату защиты, эти материалы приходилось “выгрызать” из них. А тут так просто – раз и у тебя все материалы”, – написала Одинец.

ПОСЛЕСМЕРТНЫЕ КОНВУЛЬСИИ НАБУ с «РОТТЕРДАМ+»В 2011 году возмущённые египетские женщины привлекли внимание мира к… Posted by Iryna Odynets on Reede, 11. September 2020

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября Одинец стороны защиты опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.