Facebook будет автоматически добавлять «нелегитимный» при упоминании Лукашенко

11.09.2020, 16:37, Разное

Социальная сеть Facebook начала автоматически добавлять прилагательное «нелегитимный» при написании с большой буквы слова «Лукашенко».

Как сообщается в пресс-релизе, ввод алгоритма позволит «удовлетворить запрос большинства пользователей соцсети по ситуации в Беларуси».

В Facebook добавили, что помимо непосредственной автозамены, будут собирать данные о пользователях, размещающих в Сети посты прямой или косвенной поддержки белорусского президента и передавать данные их авторов спецслужбам США. Далее эти лица могут попасть под санкционные ограничения, такие как запрет на въезд или блокировку долларовых счетов в банках любой юрисдикции.

– Важно всем миром солидаризироваться в такой тяжёлый для Беларуси момент. Весь мир с помощью Facebook должен получить максимально точную и объективную информацию. Сегодня Лукашенко находится при власти, но никто в мире его не собирается признавать. Для этого мы будем дописывать напротив упоминания его фамилии «нелигитимный». Функция будет полностью автоматическая, — пояснил ведущий разработчик отдела искусственного интеллекта Facebook Бен Хаарец.

Некоторые пользователи Facebook с фамилией Лукашенко пожаловались на сбои в работе нейросети. Несмотря на то, что они не являлись ни президентом Белоруссии, не его родственниками, ни даже гражданами страны, напротив них появлялось слово «нелегитимный». Администрация соцсети предложила им временно сменить фамилию или смириться с нововведением.