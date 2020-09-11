В избиркоме Иркутской области опровергли фейк о «голосовании из багажника»

11.09.2020, 16:33, Новости дня

«В отсутствие подходящего помещения, члены избиркома провели голосование на крыльце деревенского магазина. Все было сделано без нарушений, в рамках закона», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель избиркома Иркутской области Илья Дмитриев. Он опроверг сообщения о «голосовании из багажника машины», которое якобы прошло в одной из деревень региона.

«На попавшей в интернет фотографии запечатлено голосование в деревне Шароны Ангарского городского округа. Я как раз оттуда еду, – подчеркнул председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. – Никакого «голосования в багажнике» там конечно не было. Совершенно незаслуженно обидели двух сотрудниц краевого избиркома».

Фотография с избирательного участка, якобы организованного в багажнике машины, появились в пятницу в соцсетях. В этот день в регионе началась подача голосов на досрочных выборах губернатора. В Ангарском городском округе, к которому относится деревня Шароны, также стартовали выборы мэра Ангарска и депутатов местной думы.

В Иркутской области решили не проводить голосование на придомовых территориях, отметил Дмитриев. Однако есть населенные пункты, где в транспортной доступности в принципе нет помещения для размещения избирательного участка. Деревня Шароны как раз такой случай, поделился глава регионального избиркома.

«Члены избиркома приехали, провели голосование по всем правилам, несмотря на отсутствие в деревне подходящего помещения. Из-за плохой погоды разместились под навесом на крыльце единственного в Шаронах магазина – поставили ящик для голосования, стулья, ширму, плакаты с изображением кандидатов, как положено. Все провели четко и в рамках закона», – подчеркнул председатель избиркома Иркутской области

«А вот эта попавшая в сеть фотография неизвестно как появилась. Сотрудники избиркома даже не поняли, в какой момент она сделана. Думаю, их сфотографировали, когда они разгружали машину и готовились к голосованию. В Шаронах проголосовало все местное население – 9 местных жителей. Какие там могут быть нарушения?», – заметил Дмитриев.

Ранее информацию о «голосовании в багажнике» также опроверг Максим Григорьев, глава координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием. Эксперт обратил внимание на большое число фейков о проведении голосования.

В частности, в Интернете получил распространение еще один вброс, связанный с голосованием в Иркутской области. В соцсетях публикуют видео «карусели» – то есть подвоза избирателей, снятое, как утверждается в Байкальске. На записи видно, что в машину садятся люди. За кадром комментатор зловещим голосом информирует зрителю, что «эта машина уже в пятый раз подвозит пассажиров на избирательный участок».

«На видео не зафиксированы ни многочисленные подвозы, ни точное место съемки, – отметил по этому поводу председатель иркутской областной общественной палаты Владимир Шпрах. – Непонятно, о каком участке идет речь, ведется ли съемка действительно возле избирательной комиссии или рядом больница. Из ролика понятно только, что люди садятся в машину и уезжают. Мы не видим этих людей на избирательном участке, они не участвуют в процессе голосования. Перед нами – голословная информация провокационного характера. Никаких жалоб на намеренный подвоз избирателей к нам также не поступало, наши наблюдатели не зафиксировали никакие пресловутые «карусели».

Кампания в Иркутской области проходит в рамках Единого дня голосования (ЕДГ). Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов есть возможность отдать голос через интернет.