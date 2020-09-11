 

В волгоградских школах 16 классов ушли на удаленку из-за COVID-19

11.09.2020, 16:33, Новости дня

В школах Волгоградской области 16 классов переведены на дистанционное обучение из-за подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в комитете образования региона.

«16 классов школ Волгоградской области переведены на дистанционное обучение из-за подтвержденных единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что большая часть школ находится в областном центре. По информации ведомства, у детей болезнь протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области произошла вспышка инфекционного заболевания среди школьников.

На минувшей неделе в Минпросвещения отмечали, что в РФ зафиксированы лишь единичные случаи инфицирования детей коронавирусом в школах.



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