Исход схватки неочевиден

11.09.2020, 15:23, Разное

Отлучив от себя отца Сергия (Романова), РПЦ надеется на уголовный кодекс.

Суд Екатеринбургской епархии РПЦ на своем заседании 10 сентября вполне предсказуемо «отлучил от церкви» о. Сергия (Романова) — основателя и духовника Среднеуральского монастыря, лидера «царебожников», впавшего в опалу на фоне «коронавирусного искушения» в апреле нынешнего года. Этот же суд в начале июля уже лишил о. Сергия священного сана схиигумена.

Тогда, как и сейчас, номинально проводились три заседания, на которые подсудимый не являлся. Православное каноническое право дозволяет выносить заочный приговор только с третьего раза. Правда, когда о. Сергия лишали сана, расстояние между заседаниями было адекватным — полмесяца, неделя… Подсудимому как бы давали время подготовиться, собрать документы, привести свидетелей. Сейчас все решили за считаные дни: первое заседание — 7 сентября, второе — 9-го и итоговое — 10-го.

Неужели на епархиальный суд оказывается внешнее давление, которое заставляет его так торопиться?..

Светские власти и, в частности, правоохранительные органы уже не раз подавали сигналы, что они готовы радикально решить проблему Среднеуральского монастыря, который становится всероссийским центром притяжения церковной, а отчасти уже и политической оппозиции.

Верующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря. Фото: РИА Новости

Сам старец заявил, что готов сидеть в монастыре до смерти и, если надо, принять мучениченство, его поддержали примерно 150 монахинь. Среди паствы о. Сергия — готовые «встать под ружье» ветераны Донбасса, военные пенсионеры (например полковник Квачков), православные родительские комитеты и целая «Служба духовной безопасности» из Москвы.

Не следует забывать о знаменитостях, которых немало среди духовных чад среднеуральского старца, — от звезд эстрады и спорта до офицеров спецслужб и криминальных авторитетов.

По инициативе центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области на о. Сергия уже наложили два штрафа за «призывы к экстремистской деятельности» и «распространение недостоверной информации».

Центру «Э» больше всего не понравились его призывы не подчиняться указаниям властей о закрытии храмов во время пандемии. Указывая, что храмы еще никогда не закрывались в таком количестве по приказу самих же церковных властей, Сергий увидел в этом признак приближения царства антихриста и показатель «уровня падения» Московской патриархии.

Председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета и старший священник храма-памятника на Крови во имя Всех святых протоиерей Максим Миняйло общаются с журналистами после переноса заседания церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), 7 сентября. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сергий не признает церковные наказания, потому что считает епископов «отпавшими от православия». Уже несколько раз старец обличал патриарха Кирилла и своего епархиального митрополита, которого также зовут Кирилл, в «ересях» экуменизма, папизма и модернизма. А к экуменизму не только у консервативно настроенного церковного народа, но и у ученых-богословов действительно есть вопросы.

Политически мотивированное вхождение РПЦ в экуменическое движение в эпоху «хрущевских гонений» начала 1960-х гг. оказалось совершенно не подготовленным богословски. Например, «теория ветвей» (учение о том, что истина более-менее равномерно распределена между сотнями разных демоминаций) весьма уязвимое место экуменического движения, в котором, пусть и не очень активно, продолжает участвовать РПЦ. Сторонники среднеуральского старца бьют в это место, присовокупляя упреки в хорошо известных грехах и морально-политической беспомощности епископата.

Сторонники схиигумена Сергия у здания Екатеринбургской митрополии. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Исход схватки «глубинного православия», собирающегося вокруг харизматических фигур типа Сергия (Романова) и официальной церковной иерархии, неочевиден.

Русская религиозная традиция изобилует примерами, когда непослушание и народная религиозная стихия имели успех.

Во многом на этом основаны движения старообрядчества и духовного христианства (христоверов, духоборов, молокан и т. п.), охватившие Россию в XVIII–XIX вв. и подточившие основы романовской империи.

Кроме того, в русской православной традиции большую роль играют старцы, а именно уральский схимник провозглашает себя преемником традиции лаврского архимандрита Кирилла (Павлова) и старца Николая Гурьянова с острова Залит, недавно покинувших этот мир. Определенные «документальные» основания для такой преемственности у него есть.

Очевидно, полностью отрекшись от Сергия и его сторонников, РПЦ теперь предает их в руки светского правосудия.

Главным направлением атаки на среднеуральцев с этой стороны в ближайшее время станут обвинения в истязании детей в монастырских приютах и скитах.

Безусловно, основания для таких обвинений есть. Но речь идет о почти обычной практике в современных российских церковных учреждениях для сирот. И Среднеуральский монастырь был далеко не самым ужасным (например, куда более скандальное дело Боголюбского монастыря под Владимиром благополучно замяли несколько лет назад).

Лишенный сана схиигумен Сергий. Фото: РИА Новости

Другое направление атаки — обвинения в экстремизме, тем более его определение в российских законах страдает гигантской правовой неопределенностью, где все решает «правильно» проведенная экспертиза.

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Похоже, о. Сергий, обладающий большим милицейским и тюремным опытом, — реально крепкий орешек для Московской патриархии. Своими силами она с ним не справится. А вот придет ли на помощь государственная репрессивная машина — вопрос, решение которого зависит от состояния церковно-государственных отношений на самом высоком уровне.

Александр Солдатов

специально для «Новой»