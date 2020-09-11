Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

11.09.2020, 16:23, Разное

Иммунолог Владислав Жемчугав рассказал о заболеваниях, при которых вакцинация от коронавируса COVID-19 категорически противопоказана. В первую очередь, прививку нельзя делать при болезнях, снижающих иммунитет.

Вакцина оказывает нагрузку на иммунную систему. По этой же причине она противопоказана при раке: лечение от онкологии зачастую предполагает прием препаратов, угнетающих иммунитет. Также не стоит прививаться при воспалительных заболеваниях, красной волчанке и системных заболеваниях крови, сообщает RT.