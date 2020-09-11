Лукашенко лишился мужского достоинства: Отдает приказы против своего народа

11.09.2020, 16:23, Разное

Массовые беспорядки начались в республике после оглашения 9 августа итогов выборов президента. Многие граждане выступили против того, чтобы во главе Белоруссии вновь встал Александр Лукашенко. В крупных городах страны стали ежедневно проходить акции протеста.

Демонстрантов поддерживают публичные персоны. Среди наиболее активных оказалась баскетболистка Елена Левченко. Она рассказала, что ей важно быть в такой трудный период вместе с народом. “Только вместе мы можем изменить Белоруссию и сделать ее свободной и красивой”, – отметила спортсменка.

Левченко резко осудила насилие со стороны силовиков. По ее словам, Лукашенко и его подчиненные уже давно лишились мужского достоинства. Еще до голосования в республике оппозиционеров избивали и арестовывали. Однако то, что произошло в день выборов и после, “окончательно вынесло всем мозг”.

Спортсменка призналась, что не понимает, как Александр Лукашенко, имеющий детей, может отдавать преступные приказы против детей своих соотечественников. Левченко заявила, что президент и его подчиненные гордятся садизмом и бесчеловечностью. Они хотят перебить всех, чтобы остаться во власти.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

“Людей, которых вы обязаны защищать, пытаетесь унизить. Так какие вы мужчины?”, – задала риторический вопрос баскетболистка.