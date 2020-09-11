Хеопс и его пирамида

11.09.2020, 16:20, Разное

Хеопс — фараон IV династии

За три тысячи лет истории Египтом правили 30 династий. Тутмос III и Рамзес II прославились как великие полководцы, Эхнатон вошел в историю как религиозный реформатор. Фараон Хуфу (Хеопс) вошел в историю как строитель величайшей пирамиды.

Хеопс (Хуфу) принадлежал к IV династии правителей Египта, которая правила землей на Ниле в XXVII-XXVI веках до н. э. Историк Манефон говорил о 8 правителях этой династии. К эпохе IV династии относятся величайшие пирамиды и Сфинкс.

Основатель IV династии и отец Хеопса Снофру был сыном последнего фараона III династии Хуни. К новой династии его стали относить, потому что он был сыном побочной жены или наложницы. Снофру был женат на Хетепхерес, своей сводной сестре и дочери Хуни от главной жены. Эта женщина была матерью фараона Хеопса (Хуфу).

Снофру умер около 2589 года до н. э. Власть после него унаследовал его сын Хуфу, имя которого было уменьшительным от «Хнум-хуэф-уи», что означало «Хнум защищает меня». Хнум был египетским богом с головой барана, который почитался в номе Элефантина, недалеко от первого Нильского порога. Этому богу также приписывали сотворение человека из глины. Имя «Хеопс» использовалось в позднейшую эпоху греками, писавшими о Египте.

Хнум, Сет и Амон. (Wikimedia.Commons)

Хеопс родился еще при жизни его деда Хуни, а унаследовал власть в зрелом возрасте. О его правлении известно немного. События царствования Хеопса связаны со строительством его пирамиды. Это экспедиции в соседние земли для добычи материалов. Как минимум один поход был предпринят на Синайский полуостров для добычи медной руды и бирюзы. Сохранился рельеф, на котором Хуфу поражает кочевника. Вероятно, на Синае войска фараона вели и боевые действия.

Также люди фараона совершали походы в пустыни, где искали и добывали камни, которые использовались при создании колонн, статуй и саркофагов. Например, недалеко от Абу-Симбела добывали диорит, а недалеко от Вади Хаммамат (ближе к Красному морю) — зеленую брекчию.

Археологические раскопки дали информацию об этом. Египетский лагерь времен фараона Хеопса был обнаружен к юго-западу от оазиса Дахла. Он представляет собой остатки лагеря и запись на скале. Согласно ей, Хуфу повелел двум чиновникам возглавить экспедицию из 400 человек в пустыню. Их целью было собрать «мефат», который исследователи считают минеральным порошком, использовавшимся в живописи.

Согласно другой надписи, один из лидеров экспедиции был в этом месте двумя годами ранее с экспедицией из 200 человек. Их задачей было изготовить разные виды мефата.

Шла торговля с Левантом, откуда в Египет поступала древесина кедра. Недалеко от города Библ обнаружили вазы с именами Хуфу и его жены Мерититес. Вероятно, они были частью товаров, которые египтяне отправляли в Библ в обмен на кедр.

Из источников известны имена более 10 детей Хеопса. Старший сын Хеопса и царицы Мерититес Кауаб умер раньше отца. Другой сын Мерититес Джедефхор (Хорджедеф) так и не стал фараоном, хотя известно, что он был обожествлен.

Другие сыновья Хеопса по обычаю фараонов взяли в жены сестер. Хефрен женился на Мересанх, дочери Хеопса и Мерититес. Джедефра женился на Хетепхерес, старшей дочери Хеопса и вдове его сына Кауаба.



Воды горы Джедефра. Источник: wikipedia.org

После смерти Хеопса около 2566 года до н. э. власть получил его сын Джедефра. Предположительно он был узурпатором, поэтому его имя не упоминалось в некоторых поздних документах. Джедефра правил около 8 лет. После этого трон перешел Хефрену (Хафре), который, как и его отец, был сыном младшей жены.

Пирамида Хеопса — величайшая из всех

Вероятно, работа над сооружением пирамиды Хеопса шла все его царствование. Высота этой пирамиды составляет 146 метров. Ее особенность в том, что погребальная камера фараона расположена в центре пирамиды, а не под землей или на уровне земли.

У южной стены пирамиды обнаружена закопанная разобранная 43-метровая лодка из кедрового дерева. Еще одна лодка обнаружена с северной стороны. Есть несколько теорий о том, что символизировали эти лодки. По одной из них, фараон должен был вознестись на небо с помощью «солнечной барки», которую символизировала захороненная у южной стены лодка. Предполагали, что в этой ладье тело правителя могли вести из Мемфиса в Гизу.

Ладья Хеопса. (Wikimedia.Commons)

К востоку от пирамиды Хеопса расположены три меньшие пирамиды, которые считают пирамидами его жен. Недалеко располагалось поселение жрецов и ремесленников, связанных с культом покойного фараона.

Работы по строительству пирамиды были завершены под руководством визиря Хемиуну. Он был похоронен недалеко от пирамиды своего владыки в большой гробнице-мастабе. Предположительно Хемиуну был сыном представителя царского дома Нефермаата и, таким образом, состоял в родстве с Хеопсом.

Папирус Весткар: образ Хеопса после смерти

К I Переходному периоду относят папирус Весткар, в историях которого Хеопс общается с магом Джеди. Фараон хочет, чтобы маг продемонстрировал свое умение оживлять. Преступнику по его приказу хотели отрубить голову, чтобы Джеди вновь соединил ее с телом и вернул убитому жизнь. Джеди удается отговорить Хеопса и продемонстрировать свое искусство на гусе.

Героями папируса Весткар становились и другие члены семьи Хеопса-Хуфу. В частности, его второй сын Джедефхор. Позже, в эпоху Нового царства, сын Хеопса даже имел славу мудреца, сравнимого с Имхотепом. Ему приписывали сочинение «Поучение Хорджефера».

Геродот в главе, посвященной Египту, записал рассказы современных ему египетских жрецов о древнем фараоне Хеопсе. Геродот пишет, что он был преемником Рампсинита, при котором Египет процветал. По приказу Хеопса были закрыты храмы. Население страны должно было перетаскивать каменные глыбы из аравийских каменоломен к Ливанским горам. Десять лет египтяне строили дорогу для камней, а затем 20 лет — саму пирамиду. Правитель дошел до того, что отправил дочь в публичный дом — добыть еще денег для строительства своей усыпальницы.

Хеопс, по Геродоту, правил 50 лет. Затем 56 лет правил его младший брат Хефрен, и эти 106 лет были худшими в истории страны на Ниле. Такой историю древнего фараона изложили Геродоту его информаторы. После Геродота о Хеопсе писал Манефон. Он характеризовал его как нечестивого и высокомерного правителя.

Пирамида Хеопса поражала воображение. Из ее масштабов родились истории о жестокостях фараона, одержимого идеей строительства огромной усыпальницы.