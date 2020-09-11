Ателье из РФ показало дорогой карбоновый обвес для Porsche 911 Turbo S

11.09.2020, 16:20, Новости дня

Специалисты российского ателье SLC Global Concept продемонстрировал пакет доработок для роскошного спорткара Porsche 911 Turbo S.

Заявлено, что отличия новинки уже можно заметить по внешнему виду, так как автомобиль получил увеличенный обвес, а также крупный диффузор. На задней части применили антикрыло, придающее более агрессивный стиль кузову. Вместе с тем модернизация также коснулась бамперов, сплиттера, имеющих большее сходства с роскошной спортивной моделью 911 GT3 RS.

Для большей прижимной силы дорожный просвет несколько снизился, тогда как автомобиль можно отличить по выхлопным трубкам нового типа. Из технических характеристик следует отметить 3,8-литровый двигатель, который выдает 540 л.с. мощности.