 

Румыния отозвала посла из РФ и 11 других стран

11.09.2020, 16:08, Новости дня

Румынский президент Клаус Йоханнис подписал указы об отзыве послов из 12 стран, включая Россию, сообщила пресс-служба президента Румынии.

«Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в пятницу, 11 сентября, следующие указы: указ об отзыве Габриела-Кэтэлина Шопандэ с должности посла Румынии в Турции; указ об отзыве Мариуса-Габриела Лазурки с должности посла Румынии в Венгрии; указ об отзыве Василе Соаре с должности посла Румынии в Российской Федерации», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Также были отозваны послы в Ираке, Ливане, Аргентине и Парагвае, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландах, Финляндии, Малайзии и Брунее, Перу и Боливии и Уругвае.

В администрации президента не уточнили, чем обоснованы указы. В румынских СМИ отмечают, что у послов завершается срок полномочий.



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