Россия и Китай проведут совместные учения на Кавказе

11.09.2020, 16:05, Новости дня

Военные из РФ и Китая среди других стран примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в конце сентября. Как пишет CBS News, особую важность имеет выбранное для учений время, поскольку весь мир борется с коронавирусом, а в Китае уже несколько недель не выявляют новых вспышек.



Reuters

Китай и РФ примут участие в совместных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут на юге РФ в конце сентября, пишет на своём сайте CBS News. Вместе с ними там будут военные из Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран.

Участники учений сосредоточатся на тактике обороны, окружения, контроля и командования на поле боя. Особое значение эти учения будут иметь для отношений РФ и Китая. Весь мир сейчас борется с пандемией, а у Китая уже несколько недель не было зафиксировано новых случаев коронавируса.

20 лет назад РФ и Китай договорились о стратегическом партнёрстве и с тех пор ведут сотрудничество — особенно тесное в военных и дипломатических вопросах. В основном это связано с попытками противодействовать влиянию США. Так, они часто проводят военные учения и поддерживают друг друга в ООН.

Хотя нынешние учения планировались уже давно, проходить они будут в атмосфере всё растущей враждебности между США с одной стороны и Россией и Китаем — с другой.

В учениях собиралась принимать участие и Индия, но в итоге отказалась, поскольку у неё есть свои споры с Китаем. При этом по официальной причине этот отказ продиктован сложностями в логистике из-за коронавируса, но за неделю до этого объявления страны обвинили друг друга в нарушении границ, пишет CBS News.