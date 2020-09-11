В Сенате США представлен законопроект о санкциях против России

11.09.2020, 15:57, Новости дня

Группа сенаторов-демократов представила законопроект о санкциях в отношении лиц, причастных к программе выплаты наград за убийство американских военных в Афганистане, которую предположительно вела Россия.

Шесть сенаторов во главе с Бобом Менендесом из Комитета по международным отношениям представили законопроект 10 сентября.

Как отмечается в заявлении Менендеса, «пиетет», который президент Дональд Трамп питает к российскому лидеру Владимиру Путину, «требует от Конгресса активного формирования внешней политики в отношении России, особенно в плане санкций».

В июне газета New York Times сообщила, что в прошлом году подразделение российской военной разведки тайно предлагало вознаграждения за убийство американских военных и их союзников в Афганистане.

Президент Трамп сказал, что примет меры, если это сообщение подтвердится.

Законопроект предписывает президенту констатировать, действительно ли российское правительство предлагало вознаграждения за убийство американских военнослужащих или членов миссии НАТО.

Если президент подтвердит, что это так, он будет обязан наложить визовые и финансовые санкции на президента России Владимира Путина или на тех, кто действовал от его имени.

Законопроект также предусматривает выделение 50 миллионов долларов за информацию о финансируемых Москвой вознаграждениях и 30 миллионов долларов в год для противодействия влиянию Кремля в регионе.

«Мы не будем стоять в стороне, пока иностранный лидер объявляет награды за головы американских солдат», – заявил сенатор Дик Дурбин из Иллинойса.

«Военнослужащие рискуют всем, чтобы защитить нашу страну, и они должны знать, что политические лидеры о них заботятся», – сказал сенатор Джефф Меркли из Орегона.