 

В США вспоминают жертв террористической атаки 11 сентября 2001 года

11.09.2020, 15:56, Новости дня

В пятницу 11 сентября в Соединенных Штатах отмечают 19-ю годовщину террористической атаки на Америку, в результате которой погибло в общей сложности почти 3 тысячи человек. Памятные траурные мероприятия проходят в этот день в Нью-Йорке, у мемориального комплекса на месте разрушения двух башен Мирового торгового центра, в пригороде Вашингтоне – у мемориала в Пентагоне, а также в штате Пенсильвания, на месте падения одного из захваченных террористами пассажирских авиалайнеров.

Городок Шэнксвилл в Пенсильвании в пятницу посещают президент Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Утром в в пятницу Госдепартамент распространил заявление госсекретаря Майка Помпео в связи с траурной датой. В нем отмечается, что США вместе со своими союзниками и партнерами добились больших успехов в разгроме «Аль-Кайды» и других международных террористических группировок, однако борьба с терроризмом не окончена.

«Сегодня мы присоединяемся к людям во всем мире, чтобы почтить память жертв 11 сентября. Те, кто погибли, никогда не будут забыты. Мы продолжаем молиться о даровании мудрости, безопасности и защиты для всех мужчин и женщин в военной форме, которые продолжают каждый день вести борьбу, чтобы защитить мир от терроризма, и мы молимся о семьях, в которых близкие погибли девятнадцать лет назад», – подчеркивается в заявлении госсекретаря Помпео.



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