 

Названы болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

11.09.2020, 15:53, Разное

Медики рассказали, какие болезни могут развиться из-за больных зубов. Весь организм может страдать от запущенного кариеса.
Многие считают, что плохие зубы – это локальная проблема, однако врачи говорят, что она нередко является причиной возникновения болезней пищеварительной системы и даже онкологии. Например, отколовшийся кусок костного образования или же острый край приводят к травме языка или же десен. Аналогичные последствия способен вызвать и некачественный протез. Неправильно поставленная пломба может привести к асфиксии и летальному исходу. Это происходит, когда она в неподходящий момент откалывается. Человек может во сне вдохнуть ее кусок и просто задохнуться.

Серьезные последствия имеет и кариес, который провоцирует появление во рту неблагоприятных штаммов бактерий. Вредная микрофлора вместе с пищей и слюной попадает в горло. В результате воспаляются миндалины, поражается гортань и развивается ангина.

Бактерии нередко провоцируют проблемы с ЖКТ. Попадая в желудок вместе с пищей, они приводят к воспалительному процессу. Это состояние чревато язвой и гастритом, в некоторых случаях развиваются сердечно-сосудистые патологии. Все дело в том, что из желудка бактерии всасываются в кровь, поэтому оказывается отрицательное воздействие на работу сердца.



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