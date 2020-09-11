 

Главный кардиолог Минздрава предложил рассмотреть в суде оскорбление Милова в адрес Рошаля

11.09.2020, 15:48, Новости дня

Оскорбления блогера Владимира Милова в адрес доктора Леонида Рошаля недопустимы, сообщил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» и главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

«История отвратительная. Даже безотносительно персоны Рошаля, такие сравнения находятся за пределами норм морали и этики. Такие вещи нельзя произносить в адрес любого человека, тем более в открытом пространстве», – сообщил Ura.ru Милов.

Российское законодательство предусматривает только административное наказание за оскорбления, но решение о походе в суд может принять только Рошаль, отметил врач.

«Леонид Михайлович имеет международный авторитет, причем не только как врач, но и как гуманист. Как человек, который много сделал для людей в таких ситуациях, как теракты в Беслане и на Дубровке. Такой поступок против него должен быть рассмотрен в суде, но только по решению Рошаля, может он решит проигнорировать это. Но вообще стоит наказать, чтобы неповадно было», – заключил Бойцов.

Поводом для претензий к Милову стали его оскорбительные высказывания в адрес одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля в видеоролике на Youtubе в ответ на призыв врача создать международную группу для расследования дела о госпитализации Алексея Навального.

Милова раскритиковали и другие блогеры. Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что Милов слишком многое себе позволяет. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности.

Член СПЧ Кирилл Вышинский также заявил, что Милова следует наказать за оскорбление одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля

Леонид Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. Также доктор награжден почетной медалью «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Намибия отвергла 10 млн евро от Германии за «раны» колонизации

04.07 / Смолов попал в стартовый состав “Сельты” на игру с “Бетисом”

05.07 / Daily Express – удар для NASA — первенство в марсианской гонке может достаться Китаю

04.08 / Министр энергетики ФРГ – у США нет оснований для санкций против «Северного потока — 2»

06.07 / Британия провозгласила себя «силой добра»

13.07 / Иски к Facebook разрешили подавать в российских судах

12.08 / Помпео заподозрил Россию в желании «подорвать безопасность» Чехии

25.06 / В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека

04.09 / Задержаны бывший и нынешний главы погранохраны Латвии

07.07 / Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска