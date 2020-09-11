 

Российские истребители заставили сесть “угнанный” белорусский самолет

11.09.2020, 15:43, Разное

В Министерстве обороны России рассказали об успешном выполнении маневра российских истребителей по принуждении к приземлении “угнанного” самолета. Это было частью учений войск противовоздушной обороны стран СНГ.

Роль преследователей играли российские летчики, пилотировавшие Су-30СМ. А условно похищенным воздушным судном Ан-26 управлял экипаж ВВС Белоруссии. Истребители взяли самолет на сопровождение и вынудили его приземлиться на специальном аэродроме, передает RT.



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