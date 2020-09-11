ЛНР будет судиться с BMW за использование их государственного флага в логотипе серии BMW М
11.09.2020, 15:37, Разное
Совет безопасности ЛНР подаст иск в Европейский суд на автоконцерн BMW за использование триколора республики в логотипе авто серии М и потребует процент за каждую проданную машину данной модели. Под иском уже подписались международные партнёры государства — представители ДНР, Приднестровья и Абхазии.
BMW прокомментировала заявление ЛНР и предложила решить конфликт компромиссом.
«Мы просим прощения у всей луганской нации. Наш главный дизайнер будет уволен, а для урегулирования конфликта мы уже предложили построить наш завод на территории ЛНР в городе Антрацит», — заявил глава BMW Оливер Ципсе.
Решение о строительстве заводе немецкого автогиганта в Антраците примут депутаты ЛНР. Пока в республике временно закрыты все автосалоны BMW.
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