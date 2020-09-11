Глава “Киевоблгаза” Дронов поздравил коллег с днем нефтегазовой промышленности

11.09.2020, 15:30, Новости дня

Председатель правления АО “Киевоблгаз” Дмитрий Дронов на странице компании в Facebook поздравил работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Колеги, вітаю з Днем нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України!У непростих для нашої країни… Posted by Київоблгаз on Reede, 11. September 2020

“В непростых для нашей страны социально-экономических условиях, даже во время пандемии мы не прекращаем работать круглосуточно. Аварийные газовые службы всегда готовы к выезду на вызов. Безопасность потребителей является главным приоритетом! Наша задача – безаварийное и бесперебойное снабжение газом. Работа специалистов газораспределительной отрасли требует незаурядного профессионализма, самоотверженности и выдержки. Я благодарен всем, кто остается верен себе, своей профессии и своему призванию. Пусть праздник подарит вам радость и гордость за выбранный жизненный путь!” – написал он.

В YouTube компании опубликовали поздравительный ролик, в котором говорится, что сотрудники отрасли работают 24/7, чтобы обеспечивать безопасность каждого потребителя газа.

ВИДЕОВидео: “Київоблгаз” з турботою про Вас! / YouTube