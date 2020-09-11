Камалия заразилась коронавирусом

11.09.2020, 15:30, Новости дня

Украинская певица Камалия 11 сентября на своей странице в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

“Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь [заболела] и наша семья”, – написала артистка.

Камалия подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сперва воспринимают как простуду, продолжая инфицировать окружающих.

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Конечно, как и каждую пятницу, я собиралась составлять еженедельную рубрику #киндердиктат но не тут-то было. Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже — стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья. Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают её вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление — и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других. Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьёзными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 11 Сен 2020 в 4:31 PDT

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее супруг – бизнесмен Мохаммад Захур. Пара воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).