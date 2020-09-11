 

Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% – Минэкономики

11.09.2020, 15:30, Новости дня

Министерство экономики по итогам первых семи месяцев 2020 года оценивает падение ВВП Украины в 6,2%. Об этом идет речь в обзоре экономической активности с января по июль, опубликованном (.pdf) 11 сентября на сайте ведомства. 

“В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или и рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна (особенно в апреле)”, – сказано в обзоре. 

Сокращение сводного индекса производства замедлилось до 7,3%. 

По итогам первого полугодия этот показатель был на уровне 7,7%, падение ВВП в Минэкономики оценивали в 6,5%. 

Индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,5 пункта и составил 47 пунктов, сказано в отчете. 

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021 и 2022 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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